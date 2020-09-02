【調控見效】深圳二手樓成交轉跌　8月成交跌15%

內地傳媒報道，深圳樓市在「7·15」樓市新政調控後，8月二手房成交轉跌，按月跌幅達15%。

據市場資料顯示，8月份，深圳二手住宅成交回落至11,322宗，按月下滑15.6%；成交面積為97.5萬平米，按月下滑15%。

從各區新樓住宅成交來看，以面積計，8月龍崗的成交量位居第一，佔全市成交的41.6%；龍華佔全市成交的19.7%，位居第二；光明新區佔比18.7%，位居第三。不過，羅湖區連續兩月零成交。

與新樓市場不同的是，二手市場方面，市場氛圍趨冷。「7.15」新政對非普通住宅標準進行了調整，轉讓增值稅也從2年免徵更改為5年才免徵，直接影響了二手市場部分樓盤的交易稅費，新增了購房成本。在部分置業成本上升及新樓供應新增的雙重作用下，二手住宅市場成交量大幅下滑。

今年7月15日，深圳住建局發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，內容包括調整商品住房限購年限、完善差別化住房信貸措施、發揮稅收調控作用、細化普通住房標準、加强熱點樓盤銷售管理、推行房屋抵押契约網簽管理、加大二手房交易信息公開力度以及嚴厲打擊房地產市場違法違規行為。

7月30日，深圳市住建局又發布樓市調控「新八條」細則，明確嚴控仲介機構掛牌價格，對於掛牌價格明顯高於所在樓盤合理成交價格的，仲介機構不得受理並對外發布。政策出台之前已發布的各區住宅和建設局應督促仲介機構及時下架。

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