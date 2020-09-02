【專家點評】李偉傑：中國再保險核心業務價值保持強勁

在上半年疫情影響下，中再保保費收入仍實現快速增長，各業務板塊經營狀況亦逐步有增長，總投資收益76億元人民幣升22.8%，淨投資收益人民幣64億元同比增長6.3%，投資收益增長主要是總投資資產規模實現較快增長，保費現金流入以及投資收益累積，另外是積極把握在資本市場波動機會中獲取超額投資收益，加上受惠於A股資本市場回暖，年化總投資收益率5.48%同比增長0.29個百分點。

中再保在再保險市場地位穩固，位列全球第七大再保險公司，在境內財產再保險市場及人身再保險市場份額保持領先；同時，中再保保持貝氏評級「A(優秀)」、標普全球評級「A」，評級展望維持穩定。

此外，在中國「一帶一路」再保險共同體成立，中再保擔任共同體主席單位，為「一帶一路」建設提供更加完善風險保障，而中再產險馬來西亞分公司即將開業，亦可為業務拓展再現新動力。股價走勢上暫時於低位橫行整固格局，相信隨着國內疫情受控，將帶動業務基本面進一步改善以及發展方向進一步多元化，因此現時估值相當吸引，未來有機會進一步帶來反彈動力，向上阻力可先看250天線1.02港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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