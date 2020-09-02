【旅業蕭條】IATA：7月全球航空客運量仍挫近8成

國際航空運輸協會(IATA)公布，7月份的全球客運量(以每公里旅客收益(RPK)衡量)按年急挫79.8%，雖然較6月份的瀉86.6%有所好轉，但仍處於極低水平。期內，客運力較2019年水平低70.1%，載客率跌至57.9%的紀錄低位。

當中，中國及俄羅斯國內航空市場有所好轉，但兩國客運量仍跌28.4及17.7%。至於澳洲國內航空市場則插90%，美國亦瀉72.6%。

IATA秘書長兼行政總裁Alexandre de Juniac警告，需求危機在7月份繼續，幾乎沒有緩解迹象。受新冠肺炎疫情影響，由於4/5的航空旅行者留在家中，因此整個航空業仍然陷於癱瘓。政府重新開放及關閉邊界，或撤招後再重新施加隔離措施，並沒有使很多消費者有信心制訂旅行計劃，也沒有讓航空公司重新制訂復飛時間表。

分析指出，尋求增加航班的航空公司正在消耗更多的現金，因其航班座位有一半仍然空置，而最有利可圖的洲際航班服務仍然停飛。在疫情高峰期，航空公司的機隊處於閒置狀態。如缺乏新冠肺炎疫苗，航空公司將面臨嚴峻的未來，因有關疫苗或激發更多人乘搭飛機，並消除各國實施限制措施的必要，從而刺激復甦勢頭。

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