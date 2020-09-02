港股格局：梁杰文看好阿里染藍後再升

恒指周三早間向下，宏高證券投資經理梁杰文指，恒指比較失色，明顯是市場出現分散現象，內銀股創一年新低，個別科網股卻不斷突破高位。恒指成分股中舊經濟股的比重大，所以市場重點不在於恒指跌穿兩萬五千點，而是追求新經濟板塊的高增長，帶動新經濟股升勢和「港版納指」恒生科技指數破頂。

另一方面，雖然內銀股估值低，但市盈率及派息率亦同樣低。投資者心態上認為舊經濟股的增長緩慢，業績受制於疫情的影響。再者，全球投資風氣均買升不買跌，只選擇增長股。

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