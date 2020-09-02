【fb直播】人仔強勢 A股爆升在望？
2020年09月02日 12:05
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內地A股9月開局反覆做好，能否延續8月底以來反彈趨勢？人民幣持續強勢，在岸及離岸人民幣周二(1日)曾雙雙升破6.82，再創近16個月新高，利好作用有幾大？A股哪些板塊最值博？
美匯指數由兩年低位91水平反彈，加上美國製造業數據強勁，拖累金價由兩周高位回落，投資者應趁低吸納？
美團點評(03690)、阿里巴巴(09988)、小米(01810)3股周三(2日)再創新高，恒生科技指數勢繼續跑贏恒指？恒指周五(4日)收市後將納入3隻新經濟股，包括阿里巴巴、小米以及藥明生物(02269)，有助改善恒指表現？
南方東英特約《ETF指南》，逢周三中午12:45於東網Money18 FB直播，南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒，以及銀河證券業務發展董事羅尚沛跟大家剖析大市，選擇適合的ETF產品以捕捉大市走勢。
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