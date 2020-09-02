【高盛推介】阿里再創新高　資金大舉部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(9月1日)收市持平，周三(9月2日)早段則重拾升勢，開市隨即突破290港元水平，高見290.8元，繼周一(8月31日)再創上市新高。

早前的恒指季檢將於周五(4日)收市後生效，阿里將納入成為恒指成分股。內地民營快遞企業圓通速遞公布，控股股東及實際控制人向阿里轉讓佔公司股份總數12%，達3.79億股。

觀察個股輪證資金流向，可見周二資金轉向並大舉部署阿里好倉，錄得約7,100萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約4,700萬及2,400萬元。

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