【瑞通推介】強勢股美團小米再破頂　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國8月ISM製造業採購經理指數(PMI)勝預期，加上市場憧憬美國新紓困計劃有新進展，美股隔晚以近全日最高位收市，道指收報28,645點，升215點或0.7%，以科技股為主的納指亦升近1.4%，再創收市新高。

恒指周二(1日)收報25,184點，升7點，盤中一度跌穿兩萬五關。周三(2日)早段高開在25,200點以上後回落。250天線(25,772點)繼續限制大市升幅。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾6,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,100萬元，反映投資者繼續看好港股後市表現。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

蘋果公司(Apple Inc.)隔晚收升近4%，創收市新高。有傳Apple已要求供應商今年生產至少7,500萬部5G iPhone手機，與去年發布時說明的情況大致相同，並預期今年5G iPhone的出貨量最多可達8,000萬部。另據報集團計劃在10月推出4款新型手機。消息帶動周二手機設備板塊向好，不過瑞聲科技走勢相比其他蘋果概念股落後，周二僅升0.8%，收報49.3元。瑞聲上半年少賺58%，績後進入整固階段，並連日受制於250天線(約50.3元)阻力。周三早段曾升逾1%，其後升勢回順，50元關得而復失。周二有逾160萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾30萬元淨流出。

有券商指上月最受北水歡迎的港股是美團點評，流入15億美元(約117億港元)資金。周二再有約2億元北水淨買入美團。另有券商指美團8月的每日訂單量達到破紀錄的3,800萬宗。美團周二最多漲逾5%，高見269.2元，收升3.5%於264.6元，結束兩連跌。該股周三早段曾漲逾5%，衝上280元，創上市新高，其後於270元以上爭持。輪證資金流方面，周二分別有超過3,700萬元和逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

據報小米集團將會推出首款8K電視，以及預期於周五(4日)

在日本發布5G智能手機，市場關注產品其後的銷售表現。下周一(7日)正式染藍的小米，自公布中期業績後升勢轉急，由5個交易日前的18.12元，累升至周二的歷史高位25.6元收市，股價累漲逾4成，市值突破6,000億元，成交顯著增加，14日RSI升至86以上的極度超買水平。小米周三早段最多再升半成，逼近27元，再創歷史新高。周二有逾2.1億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，周二有逾3,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,300萬元淨流入，是周二最多資金淨流入淡倉的相關資產。

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