【高盛推介】小米終見調整　京東接力漲　認購證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團自上周三(8月26日)起連升5日，累計升達41%。周三(9月2日)早段則高見26.95港元，繼周二(9月1日)再創上市新高後回吐，現跌約1%。

有券商指小米對其內地智能手機上的發展進度保持樂觀。該行預料小米在內地5G智能手機市佔率將會在下半年上升，及海外市場佔有率持續強勁，並維持小米「增持」投資評級。

觀察個股認股證資金流向，可見資金持續吸納認沽證，自本月13號起的14個交易日皆錄得資金流入，合共約7,630萬元。

雖見小米周三早段回吐，但由於早前升勢急勁，發行商亦積極推出行使價合適的新產品以滿足市場需要，因此投資者在部署時可多留意新上市產品。

京東周二跌約0.5%。周三早段則發力急升，高見337.2元，繼上周四(8月27日)再創上市新高。京東公布，今年上半年香港地區銷售按年升近3倍，保持穩步增長。當中6月1日至18日，香港成交額按年增長2倍，用戶數增長近3倍。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約2,050萬元資金流入。

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