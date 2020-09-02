【高盛推介】小米終見調整 京東接力漲 認購證攻略
2020年09月02日 13:06
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團自上周三(8月26日)起連升5日，累計升達41%。周三(9月2日)早段則高見26.95港元，繼周二(9月1日)再創上市新高後回吐，現跌約1%。
有券商指小米對其內地智能手機上的發展進度保持樂觀。該行預料小米在內地5G智能手機市佔率將會在下半年上升，及海外市場佔有率持續強勁，並維持小米「增持」投資評級。
觀察個股認股證資金流向，可見資金持續吸納認沽證，自本月13號起的14個交易日皆錄得資金流入，合共約7,630萬元。
雖見小米周三早段回吐，但由於早前升勢急勁，發行商亦積極推出行使價合適的新產品以滿足市場需要，因此投資者在部署時可多留意新上市產品。
行使價26.9元附近、明年3月到期的認購證為近期熱門條款。投資者如看好，認購證方面可留意當中的小米購證(26054)，行使價26.88元，2021年3月3日到期，實際槓桿3.8倍。
並可留意年期約6個月的新上市小米購證(26241)，行使價28.88元，2021年3月4日到期，實際槓桿4倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意新上市的較貼價小米牛證(50732)，收回價21.88元，行使價21.28元，換股比率10，槓桿比率6.9倍。
投資者如看淡，可留意年期約6個月，屬少數較貼價的新上市小米沽證(26244)，行使價20元，2021年3月4日到期，實際槓桿3.6倍。
京東周二跌約0.5%。周三早段則發力急升，高見337.2元，繼上周四(8月27日)再創上市新高。京東公布，今年上半年香港地區銷售按年升近3倍，保持穩步增長。當中6月1日至18日，香港成交額按年增長2倍，用戶數增長近3倍。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約2,050萬元資金流入。
投資者如看好，可留意年期約6個月，屬少數低面值的高槓桿京東購證(25811)，行使價389.88元，2021年3月2日到期，實際槓桿4.6倍。
投資者如看淡，可留意屬行使價230至329元間，低街貨兼槓桿最突出之一的京東購證(25147)，行使價230.03元，2021年1月12日到期，實際槓桿5.1倍，行使價230至329元間產品中。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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