【全球攬炒】穆迪料香港經濟今年恐縮近8%

國際評級機構穆迪(Moody's)預料，明年內地及越南將會是亞太區內經濟反彈速度最快的國家，相信今年內地國內生產總值(GDP)按年將增長約3%，明年更加快至增長10%，惟料今年香港受疫情反覆等因素影響，將持續面對衰退風險。

穆迪指，隨着內地製造業及出口表現回升，並受惠於政府放寬社交距離限制措施，帶動生產及需求有所上升，其經濟恢復進度理想。該機構認為，其復甦動力主要來自製造業和供應端，而飲食、服務相關產業未完全恢復，影響就業情況，期望下半年有關行業表現能回升至正常水平。

該機構表示，由於香港早前爆發第三波疫情，本地零售、飲食及旅遊等行業持續受打擊，加上政治局勢不穩，預料第3季及第4季經濟表現仍較疲弱，今年香港經濟或收縮近8%。穆迪又指，在疫情爆發前香港經濟已出現衰退，預計在低基數效應，並受惠於內地經濟迅速反彈的情況下，明年本港GDP按年可達6%至8%的升幅。

穆迪指，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟於4月、5月出現深度衰退後，近期各國經濟開始復甦，但目前各國消費及商業投資信心仍普遍疲弱，需待明年疫苗面世後才能進一步恢復，因此第4季及明年首季的復甦步伐仍存在不確定。若疫情再次反復，穆迪形容全球經濟有可能出現「W」形反彈。另外，穆迪相信全球多國將維持低息政策，料美國利率在未來2年都持續低企。

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