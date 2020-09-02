花旗已獲中證監基金託管業務資格核准

花旗銀行(中國)宣布，已獲得中國證券監督管理委員會的基金託管業務資格核准，在經過監管機構的現場檢查後，將為中國境內的互惠基金及私募基金提供基金託管服務。該行為首家獲此執照的美國銀行，也是全球前5大託管人中的第一家。

根據今年4月Cerulli Associates發布的數據，互惠基金、理財產品和其他資管項目在中國的資產總額已約達16萬億美元。為把握全球金融機構在華設立分支機構的機遇，近年來該行持續投資本地託管、清算和基金服務能力。

花旗證券服務業務亞太區主管David Russell表示，獲得基金託管人資格對該行的全球客戶來說是個好消息，隨着國際基金公司、證券公司及保險公司在中國陸續成立，託管人能幫助客戶降低風險及減少成本。為此，該行已在上海大量投放資源，加強證券服務業務的營運，並將繼續擴充本地業務能力。

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