投資熱潮！為何中國電動車獲投資者垂青？

外國傳媒報道，中國內地電動車製造商受惠美股同業炒作熱潮，同時受惠中國市場復甦，獲投資者垂青。

阿里巴巴支持的電動車製造商小鵬汽車，在紐約上市首日(8月28日)一度漲逾40%，這家仍未獲利的電動車廠先前籌得15億美元；而有盈利的另一內地電動車企業理想汽車，自7月在納斯達克交易所籌集11億美元以來，美國存託股份(ADS)已大漲近70%。另一電動車廠蔚來汽車(Nio)一直是內地電動產業展望持續好轉的受惠者，在4月接受中國國營事業提供10億美元資金後，股價再度攀高，延續最近公布首季盈利的升勢，股價在過去12個月飆5.5倍。

這幾家電動車廠持續受惠中國經濟復甦，包括電動車銷售在7月回升，同時受惠行業整合潮，有業界人士認為，現能存留下來的電動車廠正處於更有利的地位。中國電動車品牌威馬汽車策略長Ruper Mitchell說：「你現在有4到5家實力堅挺的新電動車廠，到2025年料搶下具有意義的市佔率。」

事實上，小鵬汽車和威馬汽車表示，能提供內地消費者喜愛的「智能」功能，例如語音助理和量身訂做汽車作業系統。

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