入市小心！對沖11月美大選成本極貴　預示10月大波動

外國傳媒報道，隨着美國股市持續突碼歷史高位，許多投資者的注意力已轉向11月總統大選可能帶來的風險。不過，想對沖這風險並不便宜，一種押注股市波動率的常見做法，稱為「蝶式交易(butterfly trade)」，已讓11月大選成為有紀錄以來「最貴」的風險事件。

數據顯示，將於今年10月底到期、俗稱「恐慌指數」的Cboe波動率指數(VIX)期貨，周二(1日)收報33.5。相比之下，現貨VIX指數收報26.1。

所謂「蝶式交易」的做法，是購買當月和第3個月合約各一個單位，同時賣出兩個單位的次月合約，目前這種交易的價格為-6.9，反映最近及較遠的兩月「翅膀」與10月「腹部」之間的溢價。

分析指出，自VIX期貨於2004年開始交易後，從未見過有這種溢價的事件風險。10月和11月VIX期貨之間的價差也達約-1.7(即市場預期10月大市波動將勁過11月)，這違反常理，因愈是遠期，理論上不確定性愈高，歷史平均值是0.2左右。

因此，這證明投資者對大選甚為擔心，預計在11月3日大選日之前，波動程度將超預期。

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