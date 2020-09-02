未來商機！內地1960年代嬰兒潮步入退休　他們需要...

外國傳媒報道，中國內地於1960年代有一大規模嬰兒潮，當時約有2.45億人出生，佔目前中國總人口約20%，是中國歷史上出生人口最多、對後來經濟影響最大的主力嬰兒潮。瑞士信貸(Credit Suisse)發布最新報告估計，這一代嬰兒潮將在未來幾年退休，恐對中國產生急劇轉變。

該行指出，目前最主要的區別在於上述嬰兒潮人口將在未來10年內退休，而該代嬰兒潮與現在新一代年輕人，有着完全不同的消費模式和興趣。該份報告對中國1,500名中老年人進行調查，發現人口老化的影響將在醫療、保險、旅遊和電子商務等各種行業中顯現。

調查結果亦顯示，中國嬰兒潮一代需要高質量的醫療服務，有39%的嬰兒潮認為，現有的醫療保健制度無法滿足他們的需求。這將有助高端、綜合性的私立醫院蓬勃發展，據悉，2014年至2018年間，私立醫院的收入複合年增長率達到23.9%，超過了公立醫院的10.4%。該行認為，受疫情影響，可能加速中國對醫療基礎設施方面的支出。

瑞信提到，保健食品行業將成為受惠者，預計未來幾年保健食品業的按年增長將超過7%，價值將達到498億美元，佔全球銷售額20%，高於2017年的17%。

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