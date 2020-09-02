人民幣看升！市場睇好短線再上　中美之爭助國際化步伐

人民幣近期升值來勢洶洶，兌每美元上周以來連破6.9和6.85元關口後，勢頭仍不見減弱。周二(1日)境內外匯率一度雙雙升破6.82，再創近16個月新高。不過，以一籃子貨幣衡量匯率並未脫離穩定區間，且近期中國人民銀行(即中國央行)再度重申退出常態化干預，令人民幣好友更堅信本輪升勢還有空間。

周二晚間美匯指數低位反彈後，境內外人民幣周三(2日)暫回到6.83元整固。三位交易員稱，人民幣近來加速升值之後，周二時境內有中資大行逢低買入美元；離岸市場上近期美元淡倉止賺回補也不在少數，這使得離岸人民幣即期價格本周以來開始略弱於境內；不過，離岸市場仍有結構性沽空美元的倉位存在，部分投資者繼續持有美元兌離岸人民幣的淡倉，即看升人民幣。

豐業銀行指出，考慮到中美第一階段協議完好且中美關係目前可控，同時中國央行表示要繼續市場化匯率改革，以及中國引領全球復甦等因素，現在重新部署看好離岸人民幣兌美元的倉位，目標升至6.7水平。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽指出，8月下旬以來人民幣的升勢明顯加速，不過人民幣當前有效匯率並未高估。考慮到美元短期走勢不確定性，人民幣可能會因為美元的下跌和自身趨勢的強化而進一步升向6.7一帶，也有可能因為美元的短期反彈而出現技術性的回調。

中信證券固收研究主管明明指出，結合人民幣匯率升值的原因以及全球避險情緒、中美關係，以及不對稱的資本管制等風險，後續人民幣匯率或呈現為斜率放緩的升值走勢，短期區間或為6.7至6.8水平。「人民幣匯率的走強有利於第一階段協議的履行，但同時也應注意匯率持續升值對出口和製造業的衝擊。」

至於人民幣較長遠去向，星展銀行指出，隨着中美爭端不休，緊張氣氛已蔓延到科技及金融領域，為中國點燃推動人民幣國際化的動力。該行指出，人民幣目前為國際支付中排名第6常被使用的貨幣，用於結算中國20%的貿易。

該行表示，由東南亞10個國家組成的東南亞國家協會(ASEAN)，現在也是中國的最大貿易夥伴，為人民幣跨境貿易結算帶來更多使用機會。根據國際貨幣基金組織(IMF)數據，人民幣在全球儲備貨幣中的份額，已從2016年的1%升至目前近2%。

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