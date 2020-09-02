【多圖】新地TOWNPLACE SOHO料本月中加推140伙應市

新地Signature Homes總經理官曉霓表示，TOWNPLACE SOHO及品牌另一項目KENNEDY租約具彈性，由1個月至2年不等，現租約一年以下佔6成。兩項目合共計算，預計全年租金收入逾2億元。

官氏亦稱，租盤為公司擴展新一代的市場及提升租賃組合，另外很多外國公司在疫情過後，都趨向繼續派員工到港工作，所以對市場抱有希望。

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