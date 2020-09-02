【多圖】新地TOWNPLACE SOHO料本月中加推140伙應市
2020年09月02日 15:46
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新地Signature Homes總經理官曉霓(左)
新鴻基地產(00016)旗下的中環堅道18號租務品牌項目TOWNPLACE SOHO，提供合共293個開放式至四房單位，第一及第二階段已推出至少150個單位，出租率約85%，成交月租約22,000港元起。單位實用面積介乎286至661方呎，呎租約75至106元。預計在9月中會再加推大約140個單位，加價約2至5%，呎租提價到約80至110元不等。
新地Signature Homes總經理官曉霓表示，TOWNPLACE SOHO及品牌另一項目KENNEDY租約具彈性，由1個月至2年不等，現租約一年以下佔6成。兩項目合共計算，預計全年租金收入逾2億元。
官氏亦稱，租盤為公司擴展新一代的市場及提升租賃組合，另外很多外國公司在疫情過後，都趨向繼續派員工到港工作，所以對市場抱有希望。
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