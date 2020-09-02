【市後重點睇】美匯回揚 道期升139點
2020年09月02日 16:15
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美匯指數回升至92.55，離岸人民幣(CNH)企6.8275，港匯處7.7502，美元兌日圓處106.07，歐元報1.1876，英鎊報1.3336。金價報1,961美元。布油報45.98美元，紐油見43.14美元。道指期貨上升139點。
●市後關注點
-21:45 美國8月製造業採購經理指數(PMI)終值
-22:00 美國8月ISM製造業指數(PMI)；美國7月建築開支
●恒生指數收報25,120點，跌64點或0.26%，主板成交1,595億港元。大型科技股ATMX做好，阿里巴巴升2.97%、騰訊升1.11%、美團升2.65%、小米升0.39%。https://bit.ly/3bqAPBa
●A股快報：滬綜指3400點關失而復得，外資淨賣出66億人民幣。https://bit.ly/32KNv1P
A股快報：神州租車母企被新三板強制退市。
●人民幣速遞：中信證券料短期徘徊6.7至6.8水平。
●新冠肺炎：穆迪料中國及越南經濟明年最快反彈。
●【旅業蕭條】IATA：7月全球航空客運量仍挫近8成。
●【調控見效】深圳二手樓成交轉跌，8月成交跌15%。
●德國上調今年經濟預測至萎縮5.8%，料現V形復甦。
●【全球救市】新西蘭央行指已備一籃子額外貨幣政策工具應急。
●研究：亞太區是歐美企業國際擴張首要市場。
●【全球攬炒】
-穆迪料香港經濟今年恐縮近8%。
-澳洲第二季經濟收縮7%，近30年來首陷衰退。
●IIF：8月新興市場債券撤資額創3月以來最高水平。
●花旗已獲中證監基金託管業務資格核准。
●中汽協：8月汽車銷量按年增逾11%，至218萬輛。
●【大行報告】
-美銀籲買信達，目標價上調至65元。
-瑞信上調小米目標價至31元。
●土地註冊處：8月住宅樓宇買賣合約總值按月跌32%。
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