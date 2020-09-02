歐股早市升近2%　聯合利華向好

儘管歐洲經濟指標令人擔憂，但在隔夜美股強勁上漲支持下，歐股周三(2日)早市向好，當中英股報5,950點，升88點或1.51%；德股報13,210點，升235點或1.82%；法股報5,024點，升86點或1.75%。

企業消息方面，聯合利華周三表示，將斥資10億歐元在2030年前從其清潔產品中消除化石產品，其股價上漲了1%以上。

法國烈酒生產商Pernod Ricard表示，由於新股肺炎導致酒吧和餐廳停業，整個財政年度將產生10億歐元的減值費用；該公司報告稱，在截至6月30日年度利潤下降了13.7%，至22.6億歐元，Pernod Ricard股票上漲了近2%。

與此同時，瑞士信貸(Credit Suisse)年捲入間諜醜聞，瑞士金融監管機構已經針對該銀行啟動了執法程序，該案可能會持續數月，瑞士信貸股價上漲了約1%。

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