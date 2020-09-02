金管局：中小企貸款「還息不還本」計劃延長6個月

金融管理局公布，考慮到疫情持續影響經濟活動， 部分企業仍然面對資金周轉困難，該局周三(2日)聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至2021年4月。合資格銀行企業客戶於2020年11月至明年4月期間的貸款本金還款期延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則延長90天。金管局已經發信要求所有參與銀行採取措施落實新安排。

該局指，由於客戶對計劃已經有一定認識，而銀行業因應疫情須安排部分員工在家工作，銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理每名合資格客戶的個案。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶(特別是早前已獲多次展期的客戶)提供最新的營運及財務資料。

「預先批核還息不還本」計劃涵蓋所有年度營業額在8億港元以下及沒有嚴重逾期還款的企業客戶。

另外，香港按證保險公司周三(2日)宣布，延長中小企融資擔保計劃下八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金措施6個月至2021年3月31日，延遲償還本金期亦由最長12個月增至18個月，而貸款擔保期可相應順延，以紓緩中小企資金周轉的壓力。

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