【fb直播】小米抖抖好正常？教育股趁早走？
2020年09月02日 16:46
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑(左)
港股跟隨外圍高開後走勢反覆，一度失守25,000關口，收報25,120點，跌64點。恒指短期都難擺脫25,000關附近？
恒生科技指數創新高，幾隻重磅成分股阿里巴巴(09988)、京東(09618)及美團(03690)破頂創新高，不過小米(01810)早段創過26.6元新高後偏軟，收市回穩收報25.7元；大行瑞信發表報告，預料小米可奪華為手機市佔率，升目標價40%至31元，小米抖抖係咪正常？
準藍籌股藥明生物(02269)再遭大股東折讓配股套現61億元。大股東頻頻減持，唔通睇淡公司前景？
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