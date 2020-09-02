仲量聯行：78%海外投資者維持香港樓市投資規模

仲量聯行報告指出，儘管市場充斥不明朗因素，但仍有78%受訪的海外投資者，計劃維持在香港樓市的投資規模，僅18%受訪者計劃減少相關投資。

該行大中華研究部主管黃志輝表示，未來12至24個月香港物業的租金收入及資本回報率，將會較以往回落，加上本地經濟疲弱及社會事件等因素，均影響投資氣氛。儘管如此，仍有近8成外國機構投資者，計劃維持在香港樓市的投資規模，反映他們對後市的長遠展望大致不變。

他續稱，近期香港樓市錄得的成交，反映本地及內地投資者或發展商，對香港的投資意欲仍然濃厚，尤其優質物業的投資機會。該行預計地理位置優越的地盤，以及數據中心仍將是主要投資目標，這兩類物業長遠需求相對看好。

報告又顯示，約84%的受訪者預期亞太區成交額將於今年下半年回升，據深入分析數據，預期樓市將於今年下半年或明年上半年復甦的受訪者，分別佔32%及52%。儘管不少投資者預期樓市將於未來6至12個月復甦，但他們認為明年日本、南韓、中國內地及澳洲等市場，物業交投增加的機會最大。

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