多家銀行歡迎延長中小企貸款「還息不還本」計劃

金融管理局公布，中小企貸款「還息不還本」計劃延長6個月。

●滙豐發言人表示，歡迎延長「預先批核還息不還本」計劃，及「中小企融資擔保計劃」下8成及9成信貸擔保產品的延遲償還本金措施，為受疫情持續影響的企業提供適時的支援。該行將繼續因應客戶的情況提供協助，已先後推出多項紓困措施，並繼續支持「中小企融資擔保計劃」。自今年2月以來所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾1,500億港元貸款金額。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，自疫情發生以來，該行已為企業客戶辦理各類貸款延期、還息不還本、「中小企抗疫貸款」、「中小企融資擔保計劃」、「百分百擔保特惠貸款」、及利息和費用減免優惠等超過1萬宗。

此外，該行正研究延長「物業按揭貸款延期還本」措施及「個人支援分期貸款」的申請期，該行將適時公布有關詳情。

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