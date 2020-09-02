多家銀行歡迎延長中小企貸款「還息不還本」計劃
2020年09月02日 17:35
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金融管理局公布，中小企貸款「還息不還本」計劃延長6個月。
●滙豐發言人表示，歡迎延長「預先批核還息不還本」計劃，及「中小企融資擔保計劃」下8成及9成信貸擔保產品的延遲償還本金措施，為受疫情持續影響的企業提供適時的支援。該行將繼續因應客戶的情況提供協助，已先後推出多項紓困措施，並繼續支持「中小企融資擔保計劃」。自今年2月以來所批出的企業「還息不還本」及其他延期還款等個案，涉及逾1,500億港元貸款金額。
●恒生銀行(00011)商務理財業務總監陳紹樂表示，深明現時疫情為經濟帶來的挑戰，該行將全力配合香港金融管理局及香港按證保險有限公司公布的一系列中小企紓緩措施，支援中小企對貸款的需求，希望攜手走出困境。截至今年7月底，該行已批出逾1,000億港元涉及中小企紓緩措施相關金額。
●中銀香港(02388)歡迎及支持延長「預先批核還息不還本」以及「中小企融資擔保計劃」下八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金的措施，認爲有助進一步紓緩中小企業面臨的資金周轉壓力。
中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，自疫情發生以來，該行已為企業客戶辦理各類貸款延期、還息不還本、「中小企抗疫貸款」、「中小企融資擔保計劃」、「百分百擔保特惠貸款」、及利息和費用減免優惠等超過1萬宗。
此外，該行正研究延長「物業按揭貸款延期還本」措施及「個人支援分期貸款」的申請期，該行將適時公布有關詳情。
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