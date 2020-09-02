德銀舵手警告：全球經濟復甦時間恐較預期更久

外國傳媒報道，疫情打擊全球經濟，德意志銀行行政總裁Christian Sewing周三(2日)警告，全球經濟不會在很長一段時間後，就能恢復到疫情爆發前的水平，對前景相當不樂觀。

他提到，繼3月份實施嚴格的封鎖防疫措施後，歐元區商業活動急劇下降，而在放鬆部分措施後，商業活動有所反彈。惟目前各界擔心，如果再次實施新的防疫措施和限制，或若一直沒有疫苗，商業活動的反彈會否停滯。

他警告，要恢復原有經濟實力的時間可能較想像的要長得多，許多公司必須設法在很長一段時間內，面對銷售一直下降的狀態，他稱，經濟會有所復甦，但只能一步一步，而且並非所有行業都能復甦。

他又補充，受突發疫情影響，該行現在甚至沒有討論到其他經濟挑戰，包括英國脫歐、低利率的影響，以及中美貿易衝突。

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