消費兩極！內地奢侈品銷情轉佳　餐飲等大眾產業未V彈

外國傳媒報逆，中國消費者又開始起勁購買奢華的手提包、化妝品和汽車，惟這種購物熱情還沒有擴展到體育用品、啤酒和飯店的大眾消費上。

媒體分析了關鍵消費品類別在中國市場處於領導地位的超過20家公司6月當季的收入。出現了由疫情觸發的三大趨勢，主要是受到被壓抑的消費欲望，專注於健康的生活方式，以及對公共場所保持警惕所驅動。

奢侈品企業上季度收入按年取得雙位數增長，凸顯復甦之勢最為強勁。人們無法出國旅行，帶動了國內旅遊熱點人氣和免稅店生意。

其中，LVMH上季度中國銷售按年增長65%，而整個集團收入卻下降了38%。LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony7月下旬在業績電話會議上表示，公司的中國業績大大抵銷了其他地區業務的冷淡。

開雲集團中國大陸銷售在第一季度遭受重創後，上季度增加逾40%。

不過，大眾消費產品未能得到厚愛，像安踏體育和美的集團這類企業在4至6月份期間銷售幾無增長。中國7月份零售總額仍在下降，說明新冠疫情對經濟造成的創傷仍然未愈。

華泰金融控股消費者分析師Luo Yixin表示，政府數據和市場研究表明，新冠疫情「對低收入群體的打擊更大，他們還得再把褲腰帶勒緊一些，這也是為何數月以來中國消費者品牌表現兩極分化的原因。」

中國商務部將在9月9日推出「消費促進月」，活動涉及餐飲美食和網絡購物促銷等，以進一步釋放被壓抑的需求並加快復甦。

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