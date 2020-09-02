人口危機！南韓女性愈趨不婚不生

外國傳媒報道，南韓統計局周三(2日)公布，該國獨居女性超過309萬人，佔單人家庭比例超過50%，且結婚對數逐年減少，凸顯女性結婚意願趨降。

數據顯示，今年南韓共有614萬戶單人家庭，女性單人家庭佔比50.3%，料女性單人家庭在2025年前將增至323萬戶，2035年前升至365萬戶。今年南韓女性為2,583萬人，佔人口比率49.9%，去年初婚對數為18.4萬對，與2018年的20萬對和2017年的20.61萬對相比，呈現下滑趨勢。

南韓女性亦多在職場，去年就業率為51.6%，按年提高0.7個百分點，女性失業率則為3.6%，按年減少0.1個百分點。從各年齡層來看，50出頭女性的就業率最高，達68%，其次為近50歲，就業率67.4%，之後是30出頭女性，為64.6%。女性在30歲後段就業率下降是因結婚生子而離開職場。

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