蘋果公司超羅素2000市值　大行：老散推波助瀾

蘋果公司(Apple Inc.)拆股點燃了股價癲升勢頭，其市值已經接近2.3萬億美元，並第一次超過了追蹤小型股羅素2000指數的總市值，華爾街大行分析師對此並紛紛作出了解釋。

●美銀美林：散户推波助瀾

美銀美林分析師Wamsi Mohan指出，過去幾周的交易數據顯示，散户投資者正在推動Apple股價的上漲勢頭，該股得以延續其強勁的表現。然而Mohan警告稱，這種上漲動力可能是雙向的，並指出公司9月和12月財季預期尤其是其高端iPhone的預期表現存在風險。

美銀美林將Apple目標價從117.50美元上調至140美元，維持「中性」評級。

●摩根斯丹利：估值高 不是買入時機

摩根斯丹利分析師Samik Chatterjee指出，蘋果公司目前估值高，現不是個好的買入時機，但其潛在的利潤增長以及即將推出的5G iPhone很難讓投資者賣出。

小摩將蘋果目標價從115美元上調至150美元，維持「增持」評級。

●德銀：股價愈來愈受情緒驅動

德銀分析師Jeriel Ong表示，蘋果公司在周一拆股後的股價上漲表明，市場環境不太受基本面驅動，而愈來愈受情緒驅動，他們可能不像大型機構投資者那樣受基本面驅動。

Ong補充，儘管如此，蘋果公司仍是美國五大科技巨頭中最容易了解的公司，因為50%的美國消費者將iPhone作為主要的智能手機設備，這使得散户投資者羣體更容易了解該公司以及它創造利潤的方式。德銀給予蘋果「買入」評級，目標價140美元。

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