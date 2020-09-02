數碼通︰5G上客勝預期 新地無意賣盤
2020年09月02日 19:03
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林寶彤(左一)、馮玉麟(左三)
數碼通(00315)市務及銷售部主管林寶彤表示，現時5G上客情況比預期好，前景樂觀，而由於使用iPhone的客戶佔比較高，5G iPhone他日面世後會刺激上客速度，5G定會有助對每月每戶平均收入(ARPU)，又謂「5G用過用唔返轉頭」，現無計劃調整月費。
副主席馮玉麟表示，儘管上財年ARPU按年跌約6%至210元，惟撇除漫遊後其實穩定，7月份不少客戶因為購買更多服務錄得ARPU上升。由於漫遊收入很多是涉及中港兩地，要是大灣區人流回復正常，漫遊收入就會有不俗的改善。他對5G及增值服務的前景審慎樂觀。
數碼通並無公開企業服務收入或佔服務收入的比重。馮玉麟稱，其實企業服務毛利率只有10至20%，不算很高，尤其是現在公司要重點推廣，收費自然不會太高，惟其好處在於企業客戶一採用數碼通的企業服務，就會買「100部手機同100張SIM卡」，客戶關係得以鞏固。
本身是新鴻基地產(00016)執行董事兼非地產業務行政總裁的馮玉麟表示，新地很喜歡數碼通的業務，認為潛力大，因此沒有賣盤打算。至於總裁繼任人選，他說，已委派獵頭公司物色，遴選工作亦已開展。
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