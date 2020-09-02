數碼通︰料明年中實現全港5G覆蓋

副主席馮玉麟強調，上一財年起5個財年的總資本開支會與之前5年相若，不會因為5G而大增，「如果大增就係因為生意好得太緊要」，原因之一是愛立信把數碼通視為其亞洲業務旗艦，過去多年投放不少資源與數碼通合作，其DSS(動態頻譜共享)技術可辨識客戶是4G抑或5G，DSS讓公司得以可用同一個頻段提供4G及5G服務。

鄒金根又指，香港光纖骨幹網絡密度高且電訊商多令骨幹網絡成本實惠，這與歐洲和美國的情況恰恰相反，亦有助減輕5G成本。

數碼通計劃推出5G家居寬頻服務，其賣點是把設備連上電源後就能全家使用無限5G數據。馮玉麟稱，這是針對現時香港20%以上家庭寬頻不是慢就是貴的問題而設計，目的不是要特別去搶寬頻市場更大份額，9月底會有大型宣傳活動，沒有光纖入屋的偏遠地區如村屋是對象之一。

鄒金根稱，支援26及28GHz(毫米波)頻段的手機預期到明年下半年就會愈來愈多，這個頻譜的相關投資就會增加，主要用於人流多的熱點地區，而5G家居寬頻服務也是使用毫米波的用武之地，其發揮之處在於頻譜資源多。

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