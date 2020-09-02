金發局推創職計劃　目標創造千五個職位

政府推出「金融服務業創職計劃」(創職計劃)，為金融服務業創造就業機會，目標創造1,500個全職職位。計劃由財經事務及庫務局委託進行，並由香港金融發展局負責執行。

在創職計劃下，每個合資格新職位可獲每月高達10,000元的月薪資助，為期1年，每間合資格僱主可申請補貼，用於最多25個新增職位或其現有僱員總人數的5%的新職位，以兩者中較低者為準。

合資格僱主包括獲香港金融管理局認可、獲證券及期貨事務監察委員會發牌、獲保險業監管局授權、獲強制性公積金計劃管理局核准，及或於香港會計師公會註冊的機構。

它涵蓋所有由香港金融管理局認可的認可機構及儲值支付工具持牌人。計劃賦予僱主相當的彈性，它不限工種及職位，而且包括已獲批的新職位及招聘中的崗位以至新聘員工的不同招聘階段均符合資助資格。

該局認為，持續和充實的人才儲備是進一步鞏固香港作為國際金融中心地位的基本條件。在當前的經濟困境下，部分銀行及儲值支付工具持牌人或會考慮削減人手及暫停招聘。然而，一旦經濟復甦，對人才的需求會再度上升。因此，儘管面對疫情帶來的負面影響，業界也應該繼續培育人才。金管局認為為有志於銀行業發展的人士提供就業機會亦對業界有利。

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