銀行公會：全力配合中小企救助安排　紓緩資金周轉壓力

香港銀行公會歡迎香港金融管理局與「銀行業中小企貸款協調機制」延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至2021年4月，及香港按證保險有限公司延長「中小企融資擔保計劃」下八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金的安排。會員銀行將全力支持及配合，以紓緩企業資金周轉壓力。

該會鼓勵有需要的企業客戶主動聯絡銀行，銀行將按照金管局的指引，處理有關本金貸款的延期要求，會員銀行亦將與企業保持緊密溝通，加強對企業的適切支援。

另外，交通銀行(香港)表示，支持香港金融管理局與「銀行業中小企貸款協調機制」延長「預先批核還息不還本」計劃，同時亦歡迎香港按證保險有限公司延長「中小企融資擔保」計劃下八成及九成信貸擔保產品延遲償還本金措施，以紓緩企業資金週轉的壓力 。

該行指，為減輕各行各業客戶受疫情帶來的持續影響，早前已推出多項金融服務措施，協助企業應對當前經濟及營商環境的挑戰，紓緩客戶的資金周轉壓力，未來將繼續考慮不同客戶的情況而提供適切的支援。

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