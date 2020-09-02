新盤UPDATES：屯門一手樓交投保持理想

一手市場缺乏全新項目接力推售，踏入九月新盤交投集中各區銷售中物業，當中屯門區交投氣氛保持理想，特色單位更獲高價承接。

●OMA by the Sea特色戶售3,180萬 呎價逾2.2萬雙破頂

新盤特色戶屢錄高價承接。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門OMA by the Sea以招標形式售出頂層海景特色戶，再創項目成交金額及呎價雙重新高，單位為第2座17樓A1室，成交金額3,180萬元，呎價約22,269元。

單位為四房連套房設計，實用面積1,428方呎，客飯廳連接逾220方呎平台，並設有樓梯直達1,361方呎天台。整個項目僅設5伙連天台及樓梯的頂層特色戶，屬三房或四房設 計，實用面積1,194至1,428方呎。樓盤開售至今累沽360伙。

●帝御‧金灣低層兩房戶售逾627萬元

屯門區新盤承接未見減慢。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，踏入九月仍連錄交投，剛售出的5座3樓單03，實用面積425方呎，間隔兩房設計，售價627.28萬元，呎價14,760元。項目自8月初開售至今累積沽出572伙，佔單位總數近94%，套現近27.5億元。

●GRAND MARINI連錄兩宗終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，日前連錄兩宗交易告吹個案。其中第2A座6樓C室，實用面積724方呎，平台面積583方呎，原本於2019年10月以1,118萬元售出，呎價15,442元。而2B座58樓C室，實用面積546方呎，則於今年3月以854.4萬元售出，呎價15,648元，該單位已更新價單加價1%，而上述兩伙已列明為終止買賣合約。

●海日灣II樓價逾1500萬元單位終止買賣

各區新盤續錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，億京發展旗下大埔白石角海日灣II的第7座8樓G室，實用面積1,033方呎，原本於2019年5月以1,510.3萬元售出，呎價14,621元，已列明為終止買賣合約。

●海日灣高層大戶售逾3151萬元

億京發展旗下大埔海日灣，售出COURT A第2座15樓A單位，實用面積1,329方呎，成交價3,151.7萬元，呎價23,715元。

－－－－－