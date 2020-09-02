樓價UPDATES：疫情回穩　東涌8月交投按月增47%

二手成交趨活躍，東涌區8月共錄88宗買賣，較7月增加47%，其中樓齡最新的東環上月買賣增至21宗，按月升幅超過1倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔南灣御園低層C室，實用面積519方呎，兩房間隔，享全海景，5月放盤叫價860萬元，最終以850萬元易手，實用呎價16,378元，同類型高層單位，現時叫價達930萬元。

●堅尼地城珍珠閣A座低層8室，實用面積約435方呎，兩房間隔，外望享園海景，叫價820萬元，日前最終以788萬元易手，減價32萬元或約4%，實用呎價約18,115元，屋苑現時約有兩個二手放，入場費由約758萬元起。

●北角百福花園景福閣高層D室，實用面積597方呎，三房間隔，8月初叫價870萬元，最終放盤不足一個月，以830萬元易手，實用呎價13,903元，成交價較估價900萬元低7.8%，新買家屬於用家，睇樓一段時間，終於決定入市。

●北角堡壘街24至26號高層F室，實用面積418方呎，兩房間隔，望樓景，放盤僅2日，最終以495萬元易手，實用呎價11,842元，原業主於1980年7月以31萬元買入，持貨40年帳面獲利464萬元。

●北角和富大樓中層B室，實用面積429方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以555萬元承接，實用呎價12,937元，原業主於2015年3月以550萬元購入上址投資，持貨5年至今轉手，帳面僅獲利5萬元，期內升值不足1%。

●北角半山雲景台低層G室，實用面積1,065方呎，三房連工人房間隔，望少海景，獲區外換樓客以約2,150萬元承接，實用呎價20,188元。

●鰂魚涌南豐新邨2座中層H室，實用面積約570方呎，三房間隔，享山景，日前終以907萬元沽出，實用呎價約15,912元，屋苑現時約有72個單位放售，叫價由680萬元起。

●筲箕灣廣場3座中層F室，實用面積約344方呎，兩房間隔，叫價約595萬元，同區用家議價後以約575萬元入市，實用呎價約16,715元。

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九龍區

●將軍澳君傲灣2座中層F室，實用面積440方呎，兩房間隔，望樓景，以800萬元易手，實用呎價18,182元，原業主於2016年11月以600萬元買入，持貨4年帳面獲利200萬元，單位升值約33%。

●牛池灣峻弦1座中層C室，實用面積755方呎，三房連套房間隔，原叫價1,230萬元，累減100萬元或8.1%，以1,130萬元沽售，實用呎價14,967元。據了解，原業主於2015年購入上址，當時作價937萬元，至今帳面獲利193萬元。

●牛頭角得寶花園8月共錄得約20宗租務成交，比7月多約11.1%，包括C座中高層4室，一房間隔，實用面積約253方呎，以約12,500元放租3天，即吸引外區客洽詢，議價後減價300元，以12,200元租出，實用呎租約48.2元。

●黃大仙現崇山3A座高層C室，望山景，兩房間隔，實用面積約570方呎，以1,000萬元放盤1日，即獲外區客接洽，議價後以約995萬元成交，實用呎價約17,456元，新買家為夫婦，放盤時有租客居住，為免錯失心儀單位，無樓睇情況下入市。

●紅磡黃埔花園8月份錄得20宗成交，超過7成屬下半月成交，包括3期7座高層A室，實用面積681方呎，套三房加工人房間隔，上月中才放盤，放盤叫價1,050萬，放盤兩周即獲承接，議減65萬元，以985萬元成交，減幅約6.2%，實用呎價14,464元。

●大角咀港灣豪庭10座低層B室，兩房連平台單位，實用面積約380方呎，以698萬元放盤約1年後，獲區內客洽購，議價後減價43萬元，以約655萬元成交，實用呎價約17,237元，新買家為家庭客。

●奧運站維港灣8座中層F室，望內園景，兩房間隔，實用面積約459方呎，以980萬元放盤1星期，即獲外區客接洽，議價後減價20萬元，以約960萬元成交，實用呎價約20,915元，新買家為首置客，睇樓兩次即入市自住。

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新界區

●東涌東環8月錄21宗成交，按月升幅超過1倍，其中6A座高層2室，實用面積642方呎，套三房間隔，設有梗廚，7月底以810萬元放盤，放盤1個月，最終減價30萬元，以780萬元沽出，實用呎價12,150元。

●西貢苑B座高層E室，實用面積328方呎，兩房間隔，望街景，以450萬元易手，實用呎價13,720元，原業主於2014年2月購入上址，當時作價315萬元，持貨6年多至今轉售，帳面獲利135萬元。

●馬鞍山新港城A座高層7室，實用面積348方呎，兩房間隔，議價後以600萬元易手，實用呎價17,241元，原業主於2010年以216萬元購入，持貨10年，帳面獲利約384萬元離場。

●沙田濱景花園1座低層A室，實用面積645方呎，套三房間隔，原先叫價950萬元，放盤兩個月，減價17萬，減幅14.5%，終以933萬元沽出，實用呎價14,465元。

●沙田晉名峰E座中層B室，實用面積1,102方呎，套四房及工人房間隔，以1,638萬元連車位沽售，實用呎價14,864元，原業主於2015年7月購入，當時作價1,388萬元連車位，持貨5年帳面獲利250萬元。

●沙田翠華花園B座低層3室，實用面積271方呎，兩房間隔，議價後以423萬元易手，實用呎價15,609元。

●大圍盛薈3座北翼中層B室，實用面積958方呎，套四房間隔，放盤兩個月，獲買家「零議價」1,480萬元承接，實用呎價15,449元。

●大圍居屋富嘉花園1座高層H室，實用面積587方呎，三房間隔，日前以於已補價自由市場以880萬元易手，實用呎價14,991元。

●粉嶺居屋昌盛苑A座中層1室，實用面積650方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約540萬元，議價後以528萬元獲承接，實用呎價8,123元，新買家為用家。

●粉嶺瓏山1號低層2A室，實用面積825方呎，套三房及工人套房間隔，以970萬元獲承接，實用呎價11,758元，原業主則於2014年以786萬元購入，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利184萬元離場。

●元朗永興大廈低層2室，實用面積約449方呎，三房間隔，望樓景，今年8月中以468萬元放盤，經議價後，累減35萬元或約7.5%，新近以433萬元成交，實用呎價約9,644元，原業主於2017年3月以約355萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約78萬元，物業升值約22%。

●元朗區9月速錄8宗二手買賣，包括翹翠峰2座低層B室，實用面積822方呎，套三房連工人套房間隔，原叫價900萬元，議價後以860萬元沽出，實用呎價10,462元。

●天水圍栢慧豪廷速錄本月首宗成交，單位為9座極高層A室，實用面積676方呎，套三房間隔，6月叫價820萬元，剛以786萬元沽出，實用呎價11,627元，新買家為首次置業人士。

●屯門卓爾居3座高層B室，實用面積511方呎，兩房間隔，由於上址有租客居住，故未有開放睇樓，客人有見疫情回落，為免錯過入市機會，考慮不久即決定入市，雙方議價後，終以685萬元成交，實用呎價約13,405元。

●屯門南浪海灣6座低層E室，實用面積524方呎，兩房間隔，以636萬元成交，實用呎價12,137元。

●屯門弦海中層T室，實用面積223方呎，開放式間隔，業主減租300元，以月租8,700元租出單位，實用呎租39元。 以業主2018年約376.9萬購入價計算，租金回報率約2.8厘。

●荃灣爵悅庭北爵軒高層G室，實用面積約559方呎，原裝一房改三房間隔，叫價約960萬元放售僅兩星期，吸引區內客洽商承接，議價後終以929.5萬元成交，實用呎價約16,628元。

●荃灣愉景新城2座低層E室，實用面積約582方呎，套三房間隔，望內園景，放盤約四個星期，原業主開價880萬元，經議價後減價70萬元或約8%，最終以810萬元獲買家購入自用，實用呎價約13,918元。

●馬灣珀麗灣8座高層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望內園景，上月叫價約658萬元放售，其後下調至約638萬元，吸引睇樓多時的上車客上門參觀，雙方數度議價後，終以625萬元成交，實用呎價約11,770元。

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