核心消費區空置率未見改善　中環錄逾20%

中原(工商舖)表示，疫情肆虐下市民多留家抗疫，商戶陸續縮業務規模，舖位需求下降，各核心區商舖空置率處於高位。該行商舖部董事黃偉基表示，八月舖位租務成交錄得317宗，但五大核心消費區最新空置情況未見改善，當中最高紀錄為中環區，錄得約20.38%。

該行資料指出，僅次於中環的為尖沙咀區，其空置率錄得16.48%；而旺角區舖位空置率同見高企，8月份錄得約12.26%；至於銅鑼灣區最新則錄得約11.59%，按月輕微上升0.06個百分點。

九龍方面，尖沙咀近月已接連錄得多宗短租個案，而即使舖位獲租客以長租約形式進駐，租金亦錄得顯著減幅，最近較為矚目的有專售二手名牌手袋的米蘭站，以月租約28.3萬元進駐尖沙咀一線街道海防道51至52號The Camphora地下A至D號舖，總面積約2,060方呎；舖位前租客為莎莎，舊租金約80萬元，兩者租金相比，最新月租急跌近六成五。

黃稱市民經過多月忍耐，消費意欲抑壓已久，相信將會短期爆發，預料市面氣氛會持續升溫，增加商戶開舖信心，加上核心區舖租已大幅下調，料於各個利好因素下，下月核心區商舖空置率會見改善，租務交投量亦會上揚。

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