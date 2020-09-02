夜市UPDATES：道指飆200點　港夜期再失二萬五

美股大致仍延續8月以來的升勢，道指目前報28,850點，升204點或0.71%；標指再創歷史新高，現報3,546點，升0.56%；納指史上首次升穿12,000點後，科技股升勢回順，納指一度轉跌，目前報11,955點，升15點或0.13%。港股期指夜市目前報24,983點，跌74點，低水137點。

回看9月首個交易日美股向好，惟從歷史上看，9月往往是股市表現疲軟的月份，自1950年以來，9月是一年中市場平均表現最差的月份，標指平均下跌約1%。

美國財政部長姆紐欽再次重啟了與眾議院議長佩洛西的會談，他表示願意考慮民主黨提出的為州和地方政府提供更多資金的建議。這表明特朗普政府可能願意支持一項高達1.5萬億美元的一籃子計劃。

另外，俗稱「小非農」的美國8月ADP私人職位增長42.8萬個，遠少過市場預期的100萬個，反映就業市場復甦速度較慢，7月增幅則向上修訂至21.2萬個。

【21:30】科技股繼續受追捧，美股開市早段續上揚，道指升147點，至28,793點；納指升110點，至12,050點，創新高；標指同破頂，升15點，至3,542點。

蘋果公司(Apple Inc.)股價早段再升0.5%，至134.89美元。

百貨公司梅西百貨(Macy's)第2季虧損4.31億美元，扭轉去年同期賺8,600萬美元的勢頭，經調整後每股蝕81美仙，遠較市場預期的虧損1.77美元溫和，期內同店銷售大跌34.7%，跌幅大過市場預期，但網上銷售急升53%。梅西百貨股價早段急升8.6%，至7.61美元。

埃克森美孚考慮進行全球裁員，該公司並在澳洲推行自願離職計劃，股價早段跌0.7%至39.14美元。

反映大型科技股表現的納斯達克100指數今年來累漲超過40%，當中四隻成分股今年以來飆升逾220%，與深陷衰退的經濟形成強烈對比。科技股的漲勢看來瘋狂，更引發泡沫的疑慮，不過，隨着聯儲局將息口降至貼近零，一項傳統估值指標，即將收益率(每股盈利除股價)與債券孳息作對比，顯示納斯達克100指數收益率較十年期美債孳息高3.7個百分點，較科網泡沫以來的平均值高近4倍，意味估值仍然偏低。

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