內地推5招！鼓勵境外機構中長期投資債市

為進一步加強中國債券市場對外開放，便利境外機構投資者配置人民幣債券資產，中國人民銀行、中國證監會、國家外匯管理局聯手發出徵求意見稿，有關境外機構投資者投資內地債券市場的事宜，推出共5招包括統一准入標準及資金管理，鼓勵境外機構作為中長期投資者投資內地債市。

據徵求意見稿的規定，已進入內地銀行間債市的境外機構投資者，可直接或通過互聯互通方式投資交易所債市，境外機構不再以產品名義提交申請、逐隻產品入市；統一境外機構投資內地債市資金收付、匯兌、外滙風險管理等。

投資方式及投資範圍上，境外機構投資者可在內地債市開展債券現券、相關衍生產品、債券基金等交易；同一境外機構投資者亦可根據自身投資管理需要，將其在合格境外機構投資者(QFII)或人民幣合格境外機構投資者(RQFII)項下的債券及所投資的債券，在境內進行雙向非交易過戶。

在國際接軌的操作安排方面，投資銀行間債券市場的境外機構投資者，可直接或通過其境外託管銀行，委托符合條件的境內托管銀行進行資產托管，即按照「全球託管行+本地託管行」的模式入市投資。

同時，三大部門亦會按職責分工形成監管合力，堅持穿透式數據和信息收集，通過交易報告制度實現信息與數據互通共享，提升市場透明度。

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