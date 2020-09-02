【悲情樓市】近年入伙新樓無錢賺　業主趕出貨

環球經濟陰霾下，香港住宅樓價難被看好，近年入伙新盤亦捱沽。馬頭角君柏錄首宗二手轉讓，四房戶劈價300萬元，以3,800萬元售出，不足四年帳面僅賺約1%。而西貢逸瓏園高層單位，持貨約4年帳蝕半成離場。

中原伍國俊稱，上述君柏1座高層B室，實用面積1,687方呎，開價4,100萬元，減價後以每呎22,525元沽出。原業主於2016年10月以3,762萬元購入，期內升值38萬元。資料顯示，原業主一手購入時，有機會獲得其他現金回贈優惠。

逸瓏園再錄損手。資料顯示，該盤5座一個高層單位，以888.8萬元登記轉手，較2016年購入價，帳面貶值逾40萬元。若以單位實用面積691方呎計，成交呎價約12,863元。

西營盤藝里坊‧1號都錄首宗二手登記。資料顯示，項目中層單位以830萬元登記轉讓，原業主持貨不足兩年，帳面賺逾20萬元。轉手有機會需付辣招稅，以上址實用面積計算，呎價達3.2萬元。

部分心急業主在辣招鬆綁後即時出貨。美聯鍾家豪指，荃灣海之戀愛炫美3A座中層C室，實用面積812方呎，2017年以1,571.4萬元購入，額外印花稅屆滿，即以1,668萬元轉手，呎價20,542元，期內升值約6%。他認為，撤銷辣招稅不僅增加放盤，加快二手市場轉流，更可令有需要業主能套現周轉。

此外，啟德天寰九月已錄至少兩宗二手成交。香港置業胡耀才表示，屋苑3座高層N室，實用面積330方呎，一房設計，以806.8萬元售，呎價24,448元。據了解，原業主持貨約3年，帳面獲利約90萬元，期內升值約12.5%。

事實上，各區大型二手屋苑樓價繼續「尋底」。美聯詹皓泰表示，青衣盈翠半島7座中低層E室三房戶，實用面積675方呎，原先開價1,280萬元放售。但業主睇淡後市，劈價250萬元，以1,030萬元沽，屬同類型單位今年低位，呎價15,259元則創屋苑今年最低。

屯門啟豐園都錄低價個案。市場消息透露，屋苑一個中層單位，減價50萬元後，獲買家以300萬元承接，屬近年低位，呎價僅約9,200元，罕見跌穿萬元水平。

【太古城發市 三房賣千二萬】

新冠肺炎疫情有放緩迹象，禁聚令措施亦逐步放寬，利好二手樓市成交。部分藍籌屋苑本月已相繼發市，其中鰂魚涌太古城錄得九月首宗買賣，屋苑三房戶累減90萬元後，以1,190萬元售出。

美聯吳肇基表示，太古城上月交投向上，9月亦火速打破悶局，最新個案為富山閣低層C室，實用面積684方呎，7月以約1,280萬元叫價放盤，近日下調至1,250萬元，最後再減約60萬元售出，成交呎價17,398元。原業主早於1980年5月以約47萬元購入單位，持貨40年轉手，單位升值多達約24.3倍。

至於荔枝角美孚新邨本月亦連錄兩宗買賣，該行吳志輝稱，該盤3期百老滙街57號中低層B室，實用面積511方呎，屬兩房間隔，以743萬元易手，呎價14,540元。

踏入9月份，部分新界區二手市保持旺勢。中原王勤學稱，元朗區於本月首兩天速錄8宗二手成交，包括翹翠峰2座低層B室，減價40萬元，以860萬元成交，呎價10,462元。

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