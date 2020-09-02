廣州提66條大灣區金融建設措施　擬建期貨交易所

據內媒報道，廣州市政府常務會議周三(2日)進行審議，通過有關促大灣區金融建設意見的行動方案，提出66條具體措施，包括推動廣州期貨交易所、大灣區國際商業銀行，以及開展不動產跨境抵押登記，試點允許港澳居民將其在大灣區內地購買的自住住宅抵押給港澳銀行，便利港澳居民在大灣區內地買樓。

據該方案，廣州還將開展境外人員的境內移動支付試點。同時，廣州將支持規範設立大灣區相關基金，引導港澳地區及海外各類社會資金，參與區內建設，為基礎設施建設等重大項目提供長期穩定的資金支持；支持非投資性企業開展股權投資試點，推進粵港澳金融市場及金融基礎設施互聯互通，開展金融債券、公司債券等多方面合作；大灣區內人民幣跨境使用規模和範圍亦將擴大，推動人民幣在大灣區跨境便利流通和兌換。

今年7月底，廣東省地方金融監管局、廣東銀保監局、廣東證監局等共同印發有關落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的實施方案，共推80項措施。

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