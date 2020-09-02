【財經評論】溫水煮蛙臨終局　經濟大戰劫難逃

過去十多年，由美國帶頭實施的量化寬鬆貨幣政策覆水難收，在疫情前，負利率趨勢已成，嚴重扭曲資金成本及資產價值，如今各大央行瘋狂透支貨幣及財政政策，局面將更糟糕。可以說，全球經濟就像「溫水煮蛙」，起初大家都未覺危機，反正市道須泵水打救，缺錢就開機印鈔，當發現債務積聚如山，負利率猶如毒藥，惡性通脹正醞釀時，一切已太遲！綜觀歷史，除了發動戰爭推倒重來外，全球經濟如何重返新起點倒是疑問！

就業與經濟景氣密不可分，觀乎全球第一大經濟體美國，其勞工部預測在去年起計的未來十年內，就業職位按年增速只有0.4%，足見疫情就算過去，遺留下來的巨大債務及地緣政治問題實難和平解決。

回看歐洲央行自2014年中起實施負利率，下重藥以圖刺激萎靡不振的經濟和通脹，可至今為止，經濟仍在「潛水」，出路欠奉，負利率更削弱了銀行實力，剝奪存戶權益，讓「殭屍企業」得以續命，助長公司債及資產泡沫。至於亞太區，日本政經皆禍不單行，不用多說，再多的放水也解決不了；澳洲經濟更結束了近30年的榮景，加上中、澳經貿矛盾白熱化，前路難行。一直依賴出口及旅遊的泰國、印尼等地區，皆處於疫後經濟深度衰退，在外部需求疲弱下，前景極度不明朗。

環顧全球，內地經濟增長雖未如往年，但相對而言表現不差，有望成為今年唯一一個大型經濟體錄得正增長，連外資評級機構也預測，內地將是明年亞太區內經濟反彈速度最快的國家之一。如是者，問題就來了，如今美國視中國為敵人，並要全力打擊，相信此方向不會因總統換人而有大改變。中國經濟既面對外部衝擊，亦面對內部人均收入增長放緩、人口老化、產業升級改造遇阻、企業債務和資產價格泡沫等問題，實難獨挑重擔。

既然美國要炮製全球變局，無論是企業抑或投資者，也得意識到危機之大！若將「溫水煮蛙」理論套用在目前狀況，就是這十多年量寬，大家初時不覺「溫水」有大問題，市場流動性充裕、貸款利率低企、財政刺激政策浪接浪，經濟看似轉活，可當史無前例的衝擊出現，就如今次無人能估計的疫情，就方知「溫水」已變「滾水」，想不放水也不行了，最終必是眼白白地看着全球經濟危機一發不可收拾。始作俑者的美國正不惜攬炒，圖以一戰保霸權。所謂來者不善，善者不來，如今只有看誰能先發制人，誰能笑到最後！

－－－－－