救市妙計！央行之母：科技巨企「大數據」能貸款予中小企

外國傳媒報道，有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)表示，由螞蟻集團等科技巨企提供的貸款，可幫助中小企業度過難關。

BIS報告指出，螞蟻集團等超大型金融科技公司提供信用的依據，通常是數據的深度分析；傳統銀行批准貸款時，較重視與抵押物件相關的當地商業環境、樓價等整體經濟環境。科技公司的信用，取決於申貸公司的特點，包括交易量和申貸公司在放貸的科技公司網絡中的活動等。

科技公司在信用市場的角色日益吃重，他們運用演算法處理龐大的數據，以評定申貸者的信用程度。

螞蟻集團是阿里巴巴的基石，該集團正尋求上市集資300億美元，並掌握中國內地最大電商平台上數億用戶的消費習慣。

就此，BIS指出：「掌握大數據只是大型科技公司的潛在優勢之一，他們還有進一步的優勢，是能監控進入他們生態系統的貸款者。」BIS表示，大型科技公司提供的信用增加，有助中小企業穩定財務狀況，它們通常較難獲得銀行的貸款。報告指出，科技公司的信用供應，並未因資產價格受到負面衝擊而收緊，貸款成本也沒有因而上升。

－－－－－