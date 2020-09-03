東方日報B1：全球經濟有排衰　港今年GDP恐縮8%

全球各地第二季國內生產總值(GDP)表現陸續出爐，反映疫情的驚人破壞力。澳洲周三(2日)公布，次季GDP按季急挫7%，創1959年有紀錄以來最大跌幅，亦較市場預期跌6%嚴重，連同首季跌0.3%，經濟連縮兩季，意味自1991年以來首度出現技術性衰退；同陷衰退的香港，全年經濟更恐縮近8%。德意志銀行行政總裁澤溫警告，全球經濟復原時間將超乎想像，前景相當不樂觀，不少公司要有心理準備，銷售會處於一直下滑的狀態！

按年計，澳洲次季GDP跌6.3%，跌幅亦大過市場預期的5.1%。該國即使在1997年亞洲金融風暴、2000年科網泡沫及2008年金融海嘯，也能避免經濟衰退，但疫情打斷其破紀錄的經濟擴張期，足證封國威力史無前例。雖然當地較早前已減少限制及重啟經濟，但維多利亞省近期爆發新一波疫情，勢拖慢復甦。面對經濟衰退，經濟師料澳洲央行將面臨加碼刺激的壓力，澳元周三最多跌0.47%，至73.37美仙。

事實上，疫情下全球經濟已「攬炒」。日前公布的數據顯示，巴西次季經濟按季下挫9.7%，按年更跌11.4%，齊創1996年有紀錄以來最大跌幅；印度次季經濟亦破紀錄按年狂縮23.9%。

「一哥」美國早已披露次季經濟破天荒按季勁縮31.7%，總統特朗普雖強調會V彈，但美國勞工統計局預料，從2019年到2029年，當地就業職位將僅以每年0.4%的速度增長，遠低於金融海嘯後，未來十年就業職位僅增600萬個，至1.68億個，當中製造業職位料減少44.48萬個，意味經濟將長期難以回到疫情前。值得留意的是，調查顯示，疫情爆發以來，14%美國人(即多達4,600萬人)已耗盡應急錢，另有11%人不得不借貸來支付日常開支。

香港形勢相若，評級機構穆迪表示，早前爆發第三波疫情，本地零售、飲食及旅遊等行業持續受打擊，加上政局不穩，料第三及第四季經濟表現仍較疲弱，今年經濟或勁縮近8%。

穆迪續指，受疫情影響，全球經濟於4、5月出現深度衰退後，近期開始復甦，但目前各國消費及商業投資信心仍普遍疲弱，需待明年疫苗面世後才能進一步恢復，故第四季及明年首季復甦步伐仍存在不確定，相信多地將維持低息政策，美國利率在未來兩年都持續低企。

多國領袖都不看好前景。新加坡總理李顯龍周三稱，完全能預期「經濟將出現更多不確定性」，疫情支持措施不能「無限期」持續；意大利經濟部長料今年當地GDP縮逾8%；新西蘭央行行長奧爾暗示會維持寬鬆貨幣政策，紐元靠穩，升0.44%至67.89美仙。

疫情也暴露政府內部矛盾，印尼政府為救市，或獲授權對貨幣政策有更大影響力，威脅當地央行獨立性，拖累印尼盾兌每美元周三最多挫1.66%，創五月以來最大跌幅；泰國財長上任不足一個月突然辭職，泰銖曾挫0.71%。

－－－－－