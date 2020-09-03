美股收市：道指升454點　標指納指再破頂

美股延續8月以來的升勢，3大指數周三(2日)以近全日最高位收市，其中標指和納指再創收市新高。道指收報29,100點，升454點或1.59%，距離紀錄新高僅餘少於2%；標指收報3,580點，升54點或1.54%；納指收報12,056點，升116點或0.98%。

個股方面，百貨公司梅西百貨(Macy's)第2季經調整後每股蝕81美仙，遠較市場預期的虧損1.77美元溫和，期內同店銷售大跌34.7%，跌幅大過市場預期，但網上銷售急升53%。梅西百貨股價全日升0.57%。

埃克森美孚考慮進行全球裁員，該公司並在澳洲推行自願離職計劃，股價收市跌0.61%。

美國財政部長姆紐欽再次重啟了與眾議院議長佩洛西的會談，他表示願意考慮民主黨提出的為州和地方政府提供更多資金的建議。這表明特朗普政府可能願意支持一項高達1.5萬億美元的一籃子計劃。

另外，俗稱「小非農」的美國8月ADP私人職位增長42.8萬個，遠少過市場預期的100萬個，反映就業市場復甦速度較慢，7月增幅則向上修訂至21.2萬個。

反映大型科技股表現的納斯達克100指數今年來累漲超過40%，當中四隻成分股今年以來飆升逾220%，與深陷衰退的經濟形成強烈對比。科技股的漲勢看來瘋狂，更引發泡沫的疑慮，不過，隨着聯儲局將息口降至貼近零，一項傳統估值指標，即將收益率(每股盈利除股價)與債券孳息作對比，顯示納斯達克100指數收益率較十年期美債孳息高3.7個百分點，較科網泡沫以來的平均值高近4倍，意味估值仍然偏低。

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