CBO：預測明年美國聯邦債務將超過經濟規模

外媒報道，美國國會預算辦公室(CBO)最新預期，由於龐大的抗疫救濟開支，本財年美國聯邦預算赤字將飆升至創紀錄的3.3萬億美元，導致政府債務超過經濟規模。

CBO周三在最新預測中表示，在截至2021年9月的財政年度中，公眾持有的聯邦政府債務將達到21.9萬億美元，相當於國內生產總值(GDP)的104.4%，高於目前財年的98.2%。到2030年底，債務將增至33.5萬億美元，佔GDP的109%；在3月份的預測中，2030年的債務對GDP比例為98%。

即使如此，這一赤字額仍小於該機構4月時預期的3.7萬億美元，至於2019年赤字額為9,840億美元。周三的新報告納入了截至8月4日的的立法措施。報告顯示，美國2021財年的預算赤字總額將達到1.8萬億美元。

今年的預期赤字額將相當於GDP的16%，高於2019年的4.6%，為第二次世界大戰以來最大。國會預算辦公室估計，本財年美國政府支出將躍升至6.6萬億美元，因為在各州發出疫情居家令之後，議員們匆匆拿出財政支持方案來保護就業和企業；至於今年預算收入預期將由2019年的近3.5萬億美元降至3.3萬億美元。

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