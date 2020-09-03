投資者上月拋售美兩大增長股ETF　錄史上最大資金流出

外媒報道，今年美國高增長股持續飆升，但追蹤這些公司的兩隻大型ETF(交易所買賣基金)正在失去動力。

報道引述數據顯示，650億美元的先鋒領航增長股ETF(VUG)和100億美元iShares安碩核心標普美國增長股ETF(IUSG)上個月均錄得有史以來最大的資金流出。專注於增長股的基金8月份損失超過24億美元，是2016年以來的最高水平；與此同時，價值股ETF吸引了19億美元，是3月以來最好的一個月。

高增長的公司，例如擁有穩定資產負債表的大型技術公司，一直是今年最熱門的交易之一。但是，由於投資者擔心該類股份相對於價值股而言過於昂貴，其歷史性上漲令市場憂慮升勢能否維持。CFRA Research的ETF和共同基金研究負責人Todd Rosenbluth表示，「由亞馬遜、蘋果等幾家龐大企業領漲的顯著跑贏走勢能否繼續攀升令人懷疑。」

然而，經濟復甦緩慢的迹象以及全球新冠肺炎病例的激增仍可能是增長股的有力支持。在第二財報季，該些公司業績超預期的幅度和比例都高於價值股。

事實上，雖然增長股ETF在8月錄得資金流出，但增長股的主力板塊科技股仍受到投資者青睞。科技股ETF在8月吸引21億美元流入，而主題領域產品則收到32億美元，是2018年以來的最佳月份。

當中，1,430億美元的Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ)上月流入了21億美元資金；同時，Ark創新ETF(ARKK)最近取得有記錄以來最大流入，該基金的第一重倉股是電動車生產商特斯拉。

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