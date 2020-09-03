【外匯點評】溫灼培：政治影響不了日圓升勢？

自日本首相安倍晉三於上周宣布因病請辭後，市場便開始關注下任日本首相是誰。據日本傳媒估計，日本政府發言人菅義偉接任的機會最大。

對於新首相人選，大家最關心是他會否尊重安倍的經濟政策方針，繼續沿用所謂的安倍三支箭。即靠大量量寬、加強政府開支及鼓勵民間投資等以推動經濟。筆者認為，經歷了疫情打擊及失去東奧等如此嚴峻形勢下，料不論誰上台取替安倍，也將無可選擇地要繼續走同一寬鬆貨幣政策路線。相反，筆者反而關心是，新人選將如何修補與鄰國，即中國間之關係。政治與經濟往往息息相關，只有當與鄰國和睦才能發展更緊密的經濟合作。不過，與中國之間，日本可能要選擇站邊在美國的一方，這使日本與中國間之關係難有太大發展，所以新人要尋求突破相信也不容易。

最後論日圓匯價，假使筆者估計正確，隨美元的主導地位逐漸被歐元及人民幣蠶食而走弱，相信不論日本經濟如何弱也能跟大隊兌美元有所上升。不過面對嚴峻經濟形勢，料日圓兌美元將會是在七大貨幣中升得較慢及幅度較少的一個。維持日圓中期有望上試104兌1美元水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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