【專家點評】彭偉新：恒指或試24300點才止跌

港股經過了之前多次上試保歷加通道，未能令到保歷加通道垂直高度大幅擴闊，而且更升抵250天線即時回調，反映恒指在高位的阻力非常明顯，因此，在投資者開始在高位減磅下，恒指已向下跌穿了保歷加通道的中軸及50天線。不過，整體資金流出的情況並不明顯，反映出指數回調下仍未觸發投資者大量沽出股份，顯示投資者未確認港股已經見頂，而回調的壓力主要只集中在個別股份，相信港股今次下跌只屬於回調。

若果以短期走勢而言，恒指經過升抵250天線後，並向下作出回調，預期指數或要跌近保歷加通道的底部才能有較強的支持，不過，由於保歷加通道的中軸正在下降之中，相信指數或要跌至8月初的低位，約24,300點水平才會完成今次的回調。

集團股價於今年1月曾升上5.77港元高位後回調，當股價失守所有的移動平均線後，股價最低於3月時見4.26元後，股價逐步反彈，雖然一度升上7月初的4.86元，不過，未能成功突破跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，並隨即作出回調，股價近日進一步回落下，更失守了自今年4月開始的低位支持4.62元。不過，基於近日從正榮地產流出的資金開始減少，而且股價亦已跌近3月時低位，預期現時的下跌空間已非常有限，建議投資者可以在4.4元開始買入，股價可以上望5.2元阻力，若果股價一旦在收市時跌穿4.2元的話，請必須沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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