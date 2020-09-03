【市前重點睇】道指飆454點　金價回軟

●美匯指數企92.84，離岸人民幣(CNH)見6.8328，港匯報7.7502，美元兌日圓處106.22，歐元跌至1.1853，英鎊企1.3355。金價挫至1,943美元。布油弱見44.43美元，紐油低見41.53美元。道指期貨上升。

●【全球攬炒】香港8月PMI跌至44，私營經濟再受打擊

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指最近約一個月，美國大部分地區的經濟活動上升，但增幅大致溫和，且低於新冠肺炎疫情前水平，相信整體經濟繼續改善，但不確定性仍然顯著。

●俗稱「小非農」的美國8月ADP私人職位增長42.8萬個，遠少過市場預期的100萬個，反映就業市場復甦速度較慢，7月增幅則向上修訂至21.2萬個。

●美國國會預算辦公室(CBO)最新預期，由於龐大的抗疫救濟開支，本財年美國聯邦預算赤字將飆升至創紀錄的3.3萬億美元，導致政府債務超過經濟規模。

●美國10年期國債孳息率跌2.12點子，報0.6477厘。

●港股ADR指數收報25,070點，跌49點。

●即月恒生指數夜期收報25,020點，跌37點，低水100點，成交17,469張。

●紐約期油收報每桶41.51美元，跌1.25美元或2.9%；布蘭特期油收報每桶44.43美元，跌1.15美元或2.5%。

●紐約12月期金收報每安士1,944.7美元，跌34.2美元或1.7%。

●中國國務院常務會議重申貨幣政策不搞大水漫灌，規範金融控股公司准入。

●中國擬以明確統一的制度安排，鼓勵境外機構中長期投資人民幣債市。人行、中證監、外匯局通過交易報告制度實現信息與數據互通共享。

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