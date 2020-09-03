【股民熱話】滙豐小股東已屆最後逃生機會？

觀乎目前的滙豐，仍有三大不利因素，致使其股價不但沒有條件追落後，更有機會再繼續向下尋底。

首先，環顧如今全球疫情對經濟影響為時比預期長，到底今年底滙豐能否獲英國金融監管當局放行可以恢復派息，仍存未知數。

其次，滙豐作為香港主要銀行經營者，亦是在英國註冊的金融集團，在眼前的全球經貿戰中，備受衝擊。如今美國正在制訂涉及制裁中、港官員相關交易的金融機構制裁名單，不少金融機構都在行動，以盡快撇除與相關人士的聯繫，免受牽連。可早前美國國務卿蓬佩奧公開批評滙豐未封被制裁者戶口，顯然是在高調關注滙豐，到底第二份制裁名單，大笨象會否榜上有名，不得而知，但若然真的如此不幸牽涉甚中，睇怕股價受壓，幾無懸念。

第三，觀乎香港至今經濟活動仍大受疫情影響，今年香港的銀行業務表現難以樂觀。雖然滙豐現價市帳率不到0.5倍，但論基本因素，估值是否「抵買」，見仁見智。基本上，在負利率趨勢及經濟衰退的格局未變之下，全球銀行業都非資金所向，滙豐作為全球大型金融股，亦不例外，估值低迷，論本身的基本因素、行業景氣以及宏觀環境，只怕短期內難以改變。

如無意外，美國將於未來一個月，公布第二份針對中港機構的制裁名單，而11月總統大選前，中、美關係緊張亦會隨時急升溫。滙豐既缺乏「新經濟」概念這保護傘，亦置身於地緣政治暴風的風眼，若不是許下「終身承諾」，適時檢討持倉，規避風險，該是理性的投資行為。

東網財經專欄作者 帥哥

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