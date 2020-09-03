【專家點評】古勝：瑞聲中線可期　咩位買好？

尋日恒指再一次跌穿25,000點，其後企穩，跌幅收窄報25,120點收市，成交額1,595億元。過去兩日，港股喺25,000點好淡爭持，最終都爬番上去，且並未破壞3月至今的升軌，短線向好的趨勢未改。不過，未來可以升幾多，就好睇市場氣氛。而最近有大型新股上市，或是又有熱錢流入香港的理由，配合後市向好，有貨不妨坐定定，冇貨可留意相對落後的股份。

再睇走勢，瑞聲科技於7月初見63元水平，其後調整，再於8月初重越63元，現呈現雙頂向下形態，昨收報49.8元，貼近雙頂頸線的47元水平。而過去多個交易日已於47至50之間整固橫行跌唔落，料可守住頸線。可吼低於48至49元間上車，中線阻力於55元，向下跌穿46元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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