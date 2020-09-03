【專家點評】楊俊文：買入新經濟股已屬賭博？

納指天天破頂，Tesla特斯拉一年升10倍，比亞迪電子、美團、京東等一年升3至4倍，騰訊升8成，阿里巴巴上市不足一年升5成，以上總總只能反映新科技股出現瘋漲的局面。至於會瘋多久，絕對沒有人知，可以是幾個星期、幾個月或甚至幾年，直至市場所有資金都投入到新科技股，再沒有新資金去推高股價就會回落。

另外一點是肯定的，就是追入瘋漲股的投資者入市的原因絕對不是以投資角度入市，不考慮估值，不考慮盈利，不考慮所有不利消息，唯一考慮因素只有投機機會，當個股超過百倍市盈率，仍說是投資或者只是個笑話，說白點就是跟賭博無分別。

但市場似是迫投資者作出決擇一樣，非新經濟或焦點股不是持續下跌就是連指數都跟不到，持有非當炒股就已經代表輸或無錢贏。相反，如果沽掉手頭上股份轉入當炒新經濟股則是天天贏，只是贏多贏少問題。

操作上，買入或持有非新經濟股絕對是下下策略。至於買入當炒股，投資者必須留意持有價已是賭博級別，一有唔對路，落船才是上策。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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