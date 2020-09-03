【全球攬炒】香港8月PMI跌至44 私營經濟再受打擊

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，8月份香港採購經理指數(PMI)由7月份的44.5，降至44.0，反映私營經濟的景氣度再度轉差。

IHS Markeit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟於8月份因社交距離限制措施進一步收緊而受打擊，當中以零售、娛樂及餐飲業最受影響。企業8月份業務活動量大幅萎縮，錄得2至4月封關高峰期以來的最高跌速。

Aw稱，業務活動量與新增訂單量的跌幅擴大，導致業者對第三季經濟下滑的幅度憂慮更深。企業不但擔憂防疫措施收緊，還關注中美貿易爭端、客戶消費愈益審慎，以及企業破產等事宜，因此繼續看淡未來一年的經營前景。鑑於私營企業持續產能過剩，因此勞動市場於未來數月將仍受壓。

市場需求進一步疲弱，衝擊企業對業務前景的信心。8月份企業新接的業務量呈5月份以來的最大跌幅，整體嚴峻。本地與外銷市場同時轉差，而來自中國等海外市場的新增銷售額，跌幅頗為明顯。

商業信心依然負面，企業對目前的防疫限制、中美貿易緊張、顧客消費審慎、業務倒閉、工程擱置等事宜，顯得特別擔憂。相對而言，從事貨運或與網上平台有關的行業，則顯得樂觀。

為應對銷售下滑、經濟前景轉差，企業進一步削減採購活動，轉而取用現有庫存來應付訂單，因此投入品庫存量再度大幅消耗。此外，供應商8月份的供貨履行時間因貨運量有限，以及邊境管制而進一步延長，幅度為4個月以來最嚴重。

8月份積壓工作量進一步收縮，反映私營企業持續出現閒置產能，幸而就業水平大致穩定，是月僅輕微下降。

由於採購價格的跌幅急劇收窄，因此整體投入價格於第三季中段基本維持不變。薪資成本持續微跌。為刺激銷路，企業8月份調低銷售價格，惟跌幅屬一年以來最輕微。

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