杭品生活科技上訴被駁回　正尋求法律意見

就公司所深知，擔保乃由高志寅在未經公司適當授權下訂立。根據一審判決，裁定(其中包括)(i)借款人須償還貸款本金貸款額分別為1,200萬元及3,800萬元連同利息；及(ii)儘管裁定公司涉及的擔保無效，惟公司須就借款人未能向貸款人償還(i)項下之負債承擔50%責任，而公司有權向借款人索償。

公司及貸款人對一審判決提出上訴。於2020年9月2日，公司接獲由浙江省高級人民法院發出兩份日期為2020年8月24日有關對一審判決提出上訴的獨立二審裁判判決書(「上訴判決」)。根據上訴判決，該上訴被駁回，有關一審判決的裁判維持原判，且上訴判決為有關案件的最終判決。

於該公告日期，該公司正就上訴判決尋求法律意見，並將適時根據上市規則的規定就訴訟的進一步發展及其對集團整體財務或經營狀況的影響另行刊發公告。

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